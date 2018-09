Nackter Protest vor Firmentor

Ein-Mann-Demo: Mit freiem Oberkörper und einem Handtuch um den Hüften steht Moe Jonah in dem Gewerbegebiet. Foto: Vorwerk

Emstek (erk). Vier Wochen Arbeit, doch der Lohn bleibt aus. Mit dieser Situation sieht sich Moe Jonah konfrontiert. Er war aus Berlin in die Gemeinde Emstek gereist, um dort bei einem Autoaufbereiter für 65 Euro pro Fahrzeug als Subunternehmer für eine gewisse Zeit zu arbeiten. Seine Rechnung mit sofortigem Zahlungsziel hat er am 4. September gestellt und die 74 Fahrzeuge, die er verkaufsfertig aufbereitet hat, wurden ihm auch quittiert.