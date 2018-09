Eigenkonstruktion zähmt stärkste Trecker

Bereit für den Einsatz: Um auch die stärksten Traktoren zu zähmen, kann der Bremsschlitten von Franz Lamping noch zusätzlich mit Betonrosten beschwert werden. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Erbsen und Bohnen zu sortieren, das war nun wirklich nicht das, was sich Franz Lamping unter guter Unterhaltung auf einem Erntedankfest vorgestellt hatte. Als er vor gut 20 Jahren bei diesem Spiel ohne Grenzen die Hülsenfrüchte voneinander trennte, da machte er sich Gedanken, wie man die Veranstaltung anders beleben könnte und erinnerte sich an die 70 er Jahre zurück.



Damals war er zusammen mit einem Bekannten zum Traktor-Pulling in die Niederlande gefahren. Aus den USA war dieser Sport über den Atlantik geschwappt und hatte Lamping schnell begeistert. In den 80er Jahren sind die Veranstalter wie ein Zirkus über das Land gezogen und Lamping hatte gleich bei seiner ersten Teilnahme 1984 auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta den dritten Platz gemacht. Warum also nicht so etwas auch in Emstek auf die Beine stellen, fragte sich der Landwirt.