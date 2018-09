Aus altem Hälterhaus wird Schmuckstück

Zehn Jahre war das Gebäude Wind und Wetter ausgesetzt

Dank an die Unterstützer: Vertreter der verschiedenen Förderinitiativen waren zur offiziellen Vorstellung des Hälterhauses nach Halen gekommen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Halen. „Hier ist alles anders", sagte Architekt Artur Saathoff am Freiitag, als auf dem Gelände der Teichwirtschaft Ahlhorn in Halen das sanierte Hälterhaus der Öffentlichkeit im Beisein der Förderer und Sponsoren vorgestellt wurde. Anderenorts werde versucht, das Wasser aus dem Gebäude zu halten, hier sei es zwingender Bestandteil im Inneren. Zumindest war es das, denn die Fischhaltung gibt es dort seit zwölf Jahren nicht mehr.