Foto: Vorwerk

Westeremstek (erk). In die Klinik eingeliefert worden sind am Donnerstag zwei Emsteker nach einem Verkehrsunfall in Westeremstek. Ein 35-jähriger BMW-Fahrer war auf der Eichenalle Richtung Schwichteler unterwegs, als ihm kurz vor der Brücke ein 21-jähriger Cappelner mit seinem Trecker entgegen kam. Der BMW kollidierte mit dem Traktor am Hinterrad und überschlug sich.