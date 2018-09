Gasleitung in Höltinghausen beschädigt

Foto: Vorwerk

Höltinghausen (erk). Eine Gasleitung an der Kirchstraße in Höltinghausen wurde am Dienstag von Mitarbeitern eines Tiefbauunternehmens beschädigt. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert und auch die EWE Netz rückte aus, um den beschädigten Abschnitt der Leitung zu sperren. Während der Reparaturarbeiten blieben einige Haushalte ohne Gasversorgung. Das ist bereits der zweite Vorfall binnen kürzester Zeit. Unter dem Fußweg werden dort gegenwärtig Glasfaserleitungen verlegt, wobei mit dem Bagger die Leitung beschädigt wurde.

