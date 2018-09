Höltinghauser hat seine Waffen abgegeben

Symbolfoto: dpa

Höltinghausen (mab). Der Jäger aus Höltinghausen, der im vergangenen Jahr auf eine Katze geschossen und tödlich verletzt hat, musste seine Waffen an die Untere Jagdbehörde des Landkreises Cloppenburg abgeben. Das hat Kreissprecherin Sabine Uchtmann auf MT-Anfrage am Dienstag bestätigt. Außerdem wurde ihm der Jagdschein, der ohnehin bereits abgelaufen war und nicht verlängert wurde (wir berichteten im Mai), nun auch offiziell abgenommen.



Rückblick: Im August 2016 hatte der Jäger in Höltinghausen auf eine Katze geschossen. Der Besitzer der Katze musste das mit ansehen. Der Jäger schleuderte das noch lebende Tier in ein Maisfeld. Die Katze musste eingeschläfert werden. Im Kopf steckten 50 Schrotkugeln. Der Mann wurde dafür rechtskräftig zu 50 Tagessätzen verurteilt. Wäre das Urteil höher ausgefallen, hätte der Mann seinen Jagdschein schon zu diesem Zeitpunkt verloren. So aber durfte er Jäger bleiben – vorerst.



Denn das Urteil löste im Landkreis Cloppenburg eine Welle der Empörung aus. Und auch die Kreisverwaltung wollte sich die Sache selbst ansehen. Es wurde Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft beantragt. Dann sollte eine in der zuständigen Unteren Jagdbehörde „anlassbezogene Zuverlässigkeitsprüfung“ vorgenommen werden.



Deren Ergebnis lautet, dass dem Höltinghauser die „persönliche Eignung“ zum Jagen fehle. Im August wurde ihm der entsprechende Bescheid zugestellt. Ob er jemals wieder jagen darf, ist ungewiss. Denn mit dem Bescheid ist eine fünfjährige Wiedererteilungsfrist verbunden. „Bis dahin darf er eine keine jagdlichen Tätigkeiten ausüben“, erklärte Uchtmann.

