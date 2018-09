2240 Stunden den Badesee im Blick

DLRG zieht nach dem Super-Sommer Bilanz und spricht von ruhigen Einsätzen am Halener Gewässer

Schnell zur Stelle: Auf dem rund zehn Hektar großen Badesee sind die Rettungsschwimmer auch mit einem Boot unterwegs, um im Notfall binnen kürzester Zeit bei verunglückten Schwimmern zu sein. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Halen. Eine lange Wachsaison liegt hinter den Rettungsschwimmern der DLRG Emstek. Der außergewöhnliche Sommer mit mehr als 70 „Sommertagen“, an denen über 25 Grad gemessen wurde, lockte Massen an den Halener Badesee, wo die jungen Helfer ehrenamtlich ihren Dienst versehen. Insgesamt 76 Wachgänger waren im Einsatz, davon 15 Wachleiter, die mindestens das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber haben und 18 Jahre alt sind. Sie haben 2240 Wachstunden geleistet und sprechen von einer ruhigen Saison. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Emstek:

11.09.2018 | Christopher Honkomp holt Patz 16 bei WM