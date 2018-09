Christopher Honkomp holt Patz 16 bei WM

Bei der WM: Christopher Honkomp. Foto: Vorwerk

Emstek/Changwon (mt). Christopher Honkomp aus Emstek zeigte bei den Weltmeisterschaften in Changwon (Südkorea) im Skeet einen sehr stabilen Wettkampf. 115 Treffer (23, 23, 22, 24, 23) hatte der Sportschütze am Ende auf dem Konto, was Platz 16 für den 18-jährigen Schüler bei seiner ersten WM-Teilnahme bedeutete.



An das Ergebnis der EM in Leobersdorf einige Wochen zuvor kam er nicht ganz heran (118) und auch nicht an die 119 Treffer, die ihn vor zehn Tagen zum Deutschen Meister machten. Nach dem letzten Schuss sagte er: „Ich war natürlich ein wenig aufgeregt und bin nicht ganz zufrieden, aber es war auch nicht schlecht. Die drei Fehler in Folge in der einen Serie haben mich gedrückt, aber ich habe gekämpft.“

