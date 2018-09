Vion setzt vermehrt auf Transparenz und Dialog

Kamera läuft: Ministerin Barbara Otte-Kinast und Vion-CEO Ronald Lotgerink starteten Deutschlands erste Lebendtierüberwachung auf einem Schlachthof. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Westeremstek. Mit dem symbolischen gemeinsamen Druck auf den roten Taster haben Niedersachsens Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Barbara Otte-Kinast, und der CEO der Vion-Gruppe, Ronald Lotgerink, am Montag den Startschuss für Deutschlands erste Videoüberwachung im Lebendtierbereich eines Schlachthofes gegeben. Bis zum Jahresende sollen alle deutschen Vion-Schlachthöfe so ausgestattet sein.



Das Projekt ist Teil der Transparenz-Offensive, der sich das Unternehmen verschrieben hat. Die Bilder sind allerdings nicht für jedermann einsehbar. Alles unterliegt strengen Datenschutzverordnungen. Die Tierwohlbeauftragen bei Vion haben allerdings direkten Zugriff auf die Videos und bei einem Störfall können auch rückwirkend gespeicherte Daten gesichtet werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.