Appel-Schnack: Das große Pressen beginnt

Kräftig pressen: Siegbert Oevermann (links) und Walter Blömer erläuterten den großen und kleinen Besuchern des diesjährigen „Hölker Appelschnack“, wie aus frischen Äpfeln leckerer Saft wird. Foto: Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Höltinghausen. Die Apfelernte ist bereits im vollen Gange. Nach dem sonnigen und trockenen Sommer sind die Äpfel vielfach kleiner, aber auch süßer als in den Vorjahren und lassen sich hervorragend zu frischem Apfelsaft verarbeitet. Beim Start des diesjährigen „Hölker Appel-Schnack", zu dem der Kulturkreis Höltinghausen und Umzu eingeladen hatte, konnten Erwachsene und Kinder auf dem Hof der Familie Oevermann hautnah miterleben, wie der Apfelsaft ins Glas kommt. Aber nicht nur Äpfel, sondern auch Birnen.