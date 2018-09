Erdgas wird aus fünf Kilometern Tiefe geholt

Probe gezogen: (von links) Hans-Hermann Nack und Matthias Wegener zeigten Bürgermeister Michael Fischer und dem Ersten Gemeinderat Reiner kleine Holthaus Bohrkerne, die aus mehreren tausend Metern Tiefe gezogen wurden. Die Gemeindekasse profitiert über die Gewerbesteuer nicht unerheblich von der Gasförderung und zudem stehen dort einige Emsteker in Lohn und Brot. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Das hoch glänzende Info-Mobil des Erdgasförderers ExxonMobil war in dieser Woche nicht gerade dauerhaft belagert, doch wenn Fragen von Bürgern kamen, dann drehte es sich meistens um die Themen Erdbeben und Fracking. Das sagt Unternehmenssprecher Hans-Hermann Nack, der zusammen mit Matt­hias Wegener Rede und Antwort stand.



Grund für den Halt auf dem Emsteker Marktplatz ist die neue Bohrung in Drantum, die in diesen Tagen vorbereitet wird und dann etwa drei Monate dauert. Zwar ist dort zuvor schon Gas gefördert worden, das Unternehmen hat aber in 500 Metern Entfernung zum ausgebeuteten Lager eine weitere Erdgas führende Gesteinsschicht entdeckt, die mittels einer Ablenkbohrung erreicht wird.