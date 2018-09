Schlachthof Vion öffnet Türen am Sonntag

Hoffen am Sonntag auf viele Besucher: David De Camp, Dr. Anne Hiller und Dr. Heinz Schweer (von links). Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Westeremstek. Der Schlachthof Vion in Westeremstek feiert seinen 25. Geburtstag und alle sollen dabei sein. Deshalb gibt es am Sonntag, 9. September, einen Tag der offenen Tür, bei dem ein Blick hinter die Kulissen geworfen werden kann. Zwar sind Führungen in der laufenden Produktion nicht zuletzt aus hygienischen Gründen nicht möglich, die Geschäftsführung verspricht aber, durch Informationstafeln und Filme an den verschiedenen Ständen in dem Komplex ein transparentes Bild von der Produktion zu geben, die von der Anlieferung der Tiere über die Tötung, Zerlegung und Verpackung reicht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.