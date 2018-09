Deutscher Meister mit Applaus empfangen

Viele Gratulanten: Christopher Honkomp (vorne) war überwältigt von den zahlreichen Glückwünschen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Mit Jagdhornklängen empfangen wurde am Sonntagabend der neue und alte Deutsche Meister Christopher Honkomp in Emstek. Der Sportschütze hatte sich am Freitag und Samstag souverän auf dem Wettkampf in München gegen die Konkurrenz durchgesetzt und mit 119 Treffern den Wurftaubenwettbewerb (Flinte Skeet) für sich entschieden (die MT berichtete). In dieser bestechenden Form wird er am Donnerstag Richtung Südkorea aufbrechen, um dort als einziger Deutscher Vertreter unter den Junioren an der Weltmeisterschaft teilzunehmen.