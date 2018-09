Honkomp holt zweite Deutsche Meistershchaft

Foto: Thomas Vorwerk



Emstek/München (erk). Der Sportschütze Christopher Honkomp aus Emstek hat seinen Titel als Deutscher Meister verteidigt. In München holte der 18-Jährige in seiner Klasse (Flinte Skeet) souverän den Sieg mit 119 von 125 getroffenen Wurftauben. Er setzte damit ein Ausrufezeichen für die Weltmeisterschaft in Korea, bei der er in weingen Tagen als einziger Deutscher unter den Junioren starten wird. Es wäre vielleicht sogar noch ein wenig besser gelaufen, hätte seine Waffe nicht eine Störung gehabt, was ihm zwei Fehler einbrachte.