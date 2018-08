Wappen weht nur mit Genehmigung

Offiziell: Vor dem Rathaus flattert die Gemeindeflagge im Wind. Daneben das moderne Signet der Kommune. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Gegen Lokalpatriotismus ist in der Regel nichts einzuwenden, aber wenn das Wappen einer Gemeinde ins Spiel kommt, dann gibt es gewisse Grenzen. Daher war es auch eine Überraschung, als auf der Online-Verkaufsplattform Ebay die Gemeindeflagge Emsteks nebst Wappen auftauchte. Und dies nicht nur als Fahne in den unterschiedlichen Größen sowie besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse. Auch als Bootsflagge sei sie bestens geeignet, wie die Beschreibung zusichert. Eine Absprache mit der Emsteker Gemeindeverwaltung beziehungsweise dem Rat gibt es mit dem Unternehmen allerdings nicht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 31. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

