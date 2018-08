Kompost macht das Badewasser warm

Strahlende Gewinner: Bürgermeister Michael Fischer (Mitte) überreichte zusammen mit dem Ratsvorsitzenden Reinhold Sündermann und Franz-Josef Rump (3. von rechts) die Preise an die Familie Nienaber (links), Bernmard Sieverding (rechts) und Schulleiterin Kerstin Bocklag. Foto: Renate Abeling

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Die Klimasieger stehen fest und der Gewinner des Wettbewerbs, zu dem die Gemeinde Emstek vor rund einem Jahr aufgerufen hat, ist die Familie Nienaber aus Drantum. Mit dem „Biomasse-Reaktor“ im Kleinformat hat Tobias Nienaber die Jury überzeugt und am Mittwoch wurde der Familie das Preisgeld in Höhe von 800 Euro überreicht. Der zweite Platz (400 Euro) geht an den Bauunternehmer Bernard Sieverding und den Bronze-Rang, dotiert mit 200 Euro, sicherte sich die Oberschule Emstek.



Der Siegerbeitrag sollte den Gasverbrauch und damit den CO2-Ausstoß senken, was mit einem beeindruckenden Selbstbau gelang.