Diebe stehlen Riesen-Eistüte in Emstek

Symbolfoto: dpa

Emstek (mab). Dekoratives wird leider immer wieder aus den Vorgärten gestohlen – aber diese Beute ist wirklich sehr auffällig: Die Polizei sucht in Emstek nach Dieben, die in der Nacht zu Dienstag eine 1,70 Meter große Eistüte gestohlen haben. Das Objekt diente als Werbemittel für ein Geschäft an der Lange Straße und hat einen Wert von 200 Euro. Laut Polizei war die Tüte zwar angekettet – für die Diebe aber offenbar kein Hindernis. Der Diebstahl soll zwischen Montagabend, 18.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, passiert sein. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter 04473/2306 entgegen.