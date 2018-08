Autobahn-Schüsse: Polizei weitet Ermittlungen aus

Symbolfoto: dpa

Emstek/Oldenburg (mt). Die Polizeidirektion Oldenburg schaltet sich jetzt bei den Ermittlungen zu den Schüssen auf Fahrzeuge ein. Wie bereits mehrfach berichtet, wird nach einem oder mehreren Tätern gesucht, nachdem auf den Autobahnen 28 und 29 und auf der Bundesstraße 72 jeweils von Brücken aus auf Fahrzeuge geschossen wurde. In allen Fällen wurde auf die Scheiben der Fahrzeuge gezielt.



Seit Mittwoch übernimmt eine Sonderkommission die Ermittlungen. Bislang gab es umfangreiche Ermittlungen bei den einzelnen Polizeiinspektionen im Bereich der Polizeidirektion Oldenburg. Die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland hatte bereits eine eigene Ermittlungsgruppe zusammengestellt. Die bisherigen Ergebnisse sollen nun zentral ausgewertet und auf mögliche Zusammenhänge geprüft werden. Das hat die Polizeidirektion am Mittwoch mitgeteilt.



"Schussabgaben auf Fahrzeuge sind lebensgefährlich. Mit der Gründung einer behördenweiten Sonderkommission setzen wir ein klares Zeichen, um die Taten aufzuklären und weitere zu verhindern", erklärt Polizeipräsident Johann Kühme. Der Auftrag der neuen Sonderkommission, die von Polizeidirektor Carsten Hoffmeyer geleitet wird, ist es „operative Maßnahmen“ zu ergreifen, um den oder die Täter zu ermitteln.



Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Fällen geben können, sich bei der Polizei in Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-3593 zu melden. In dringenden Fällen ist nach wie vor die Notrufnummer 110 zu wählen.

