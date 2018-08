Breher blickt hinter die Bio-Kulissen

Bundestagsabgeordnete besucht Betriebe in Höltinghausen und Deindrup mit Ökolandbau und Tierhaltung

Wie geht Bio?: Alfons Klaus (6. von links) erklärte Silvia Breher (5. von links) und weiteren Gästen seinen Betrieb. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. In der konventionellen Landwirtschaft kenne sie sich ganz gut aus. In der Bio-Branche hingegen könne sie noch einiges lernen, meinte gestern die Bundestagsabgeordnete Silvia Breher (CDU) bei einer Bereisung von Bio-Betrieb in ihrem Wahlkreis. Erste Station war die Bioland-Baumschule von Aloys Pöhler in Höltinghausen. Nicht nur die Aufzucht der Bäume, auch der Naturkostladen war Gegenstand der 60-minütigen Hofführung. Dabei wurde auch das Kulturzentrum gezeigt, in dem regelmäßig Konzerte, Lesungen und Theaterstücke gegeben werden.