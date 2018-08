Schüsse auf Autofahrer geben Rätsel auf

Symbolfoto: dpa

Emstek/Oldenburg (mab/dpa). Die Bestürzung ist groß, die Verunsicherung wächst: Nach weiteren Schüssen auf Fahrzeuge auf den Autobahnen und zuletzt auf der Bundesstraße 72 bei Emstek schielen viele Autofahrer vorsichtshalber auf die Brücken, ehe sie diese unterfahren.



Mit Hochdruck arbeitet die Sonderkommission in Oldenburg. „Wir bekommen viele Hinweise und ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher. Wie dringend die Suche nach dem Täter oder den Tätern ist, zeigt die jüngste Aufforderung der Polizei, „verdächtige Feststellungen“sofort unter dem Notruf 110 zu melden.



Geprüft werden jetzt sämtliche Fälle, bei denen die Fahrzeugscheiben während der Fahrt aus ungeklärten Gründen beschädigt wurden. Es muss also davon ausgegangen werden, dass es noch weitere ungemeldete Vorfälle gegeben hat – weil der Schaden an der Scheibe nicht als Folge eines Schusses erkannt wurde. . „Dabei geht es um die Ausübung von Macht. Der Täter will sehen, welche Folgen sein Handeln hat“, sagt Petermann. Der Kriminologe und Profiler hat bis 2014 an über 1000 Ermittlungen der Bremer Kriminalpolizei bei Tötungsdelikten beteiligt und sich sich die jüngsten Fälle angeschaut. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.