Unbekannter schießt bei Emstek auf Transporter

Symbolfoto: dpa

Emstek/Oldenburg (mab). Es ist eine alarmierende Meldung der Polizei: Denn nun wurde offenbar auch in Emstek von einer Brücke aus auf ein Fahrzeug geschossen. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, hat es einen entsprechenden Vorfall am vergangenen Donnerstag auf der B72 gegeben. Ein Transporter war gegen 2.15 Uhr auf der Bundesstraße von Schneiderkrug kommend in Richtung Emstek unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle zur Autobahn 1 bemerkte der Fahrer eine Beschädigung der Windschutzscheibe.



Die Cloppenburger Polizei geht nach Auswertung der Spurenlage davon aus, dass auf die Windschutzscheibe geschossen wurde. Der mutmaßliche Schütze könnte demnach auf der Brücke über der Bundesstraße im Bereich der Emsteker Straße / Ecopark-Allee gestanden haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen in diesem Bereich gesehen haben könnten. Sie sollen sich unter 04471/18600 melden.



Dieser Vorfall dürfte auch eine speziell eingerichtete Ermittlungsgruppe in Oldenburg interessieren. Denn der Beschuss in Emstek ähnelt sehr den jüngsten Vorfällen auf den Autobahnen 28 und 29 rund um Oldenburg (wir berichteten am vergangenen Dienstag). Nachdem bereits vier ähnliche Vorfälle gemeldet wurden, berichtet die Polizei in Oldenburg von einem weiteren Fall, der sich am Samstag auf der A29 ereignet hat. Ein 28-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Wilhelmshaven unterwegs. Im Bereich einer Autobahnbrücke zwischen den Ausfahrten Jaderberg und Varel gab es plötzlich einen Knall. Der 28-Jährige sah ein Loch in der Windschutzscheibe. Er zeigte den Vorfall bei der Polizei in Varel an. Vom Täter fehlt jede Spur.



Nur in einem Fall konnte ein mutmaßlicher Schütze gesehen werden: Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer sah am 21. August noch einen Mann mit einer Waffe in der Hand auf der Brücke davonlaufen. Dieser Vorfall passierte auf der A28 bei Bad Zwischenahn.



Die Tatorte liegen weit auseinander. Der Ermittlungsgruppe will trotzdem alle Vorfälle einbeziehen, bei denen die Scheiben von Fahrzeugen aus ungeklärten Gründen beschädigt wurden. Ob es sich um ein und denselben Täter handelt, ist unklar. Extrem auffällig ist allerdings die Häufung dieser Vorfälle in einem kurzen Zeitraum. Die Ermittler in Oldenburg bitten Autofahrer nun um erhöhte Aufmerksamkeit – besonders im Bereich von Autobahnbrücken. Wer verdächtige Personen sieht, sollte umgehend den Notruf 110 wählen.