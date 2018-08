Mit Bürgerfest Volltreffer gelandet

Ein Riesenfest: Kaum ein Durchkommen gab es am Sonntag vor der Bühne während der verschiedenen Darbietungen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Besser hätte die Premiere des Emsteker Bürgerfestes nicht laufen können. Rappelvoll war es am Sonntag im Gemeindepark hinter dem ehemaligen Krankenhaus und dies, obwohl es ein recht weitläufiges Gelände ist, das aber von zahlreichen Vereinen und Gruppierungen aus der Gemeinde komplett in Beschlag genommen wurde. Hubertus Aumann, Vorsitzender der Bürgerstiftung, war entsprechend bester Laune und moderierte die Gruppen an, die mit Live-Darbietungen die Gäste unterhielten. Das reichte von Jagdhornbläsern über einen Massenchor der Grundschulkinder bis hin zu Thekengesängen aus Höltinghausen. Das Ziel, zu zeigen, was die Gemeinde alles drauf hat, war damit definitiv erreicht. Mehr dazu