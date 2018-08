Aldi wird abgerissen und neu gebaut

Bereit für den Abriss: Viele Regale und Leitungen im Gebäude am Mühlencenter in Emstek sind bereits entfernt. Danach können sich die Bagger ans Werk machen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Die Neuausrichtung bei Aldi-Nord bekommen in wenigen Monaten auch die Kunden der Emsteker Filiale zu sehen. Bis es aber so weit ist, müssen erst einmal die Bagger anrollen, denn das noch gar nicht so alte Gebäude wird dem Erdboden gleich gemacht, um an gleicher Stelle den neuen Markt zu errichten. „Die Abrissarbeiten haben bereits begonnen und die Neueröffnung ist voraussichtlich für Februar 2019 geplant. Die Verkaufsfläche des neuen Markts wird dann circa 1000 Quadratmeter betragen“, heißt es seitens der Pressestelle des Discounters auf MT-Anfrage. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.