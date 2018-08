Emstek: Stroh auf Lkw-Auflieger in Brand

Foto: Alfons Lücking

Emstek (mt). Ein kleiner Einsatz entpuppte sich am Dienstagmorgen als größerer Brand: Die wegen einer „Brandnachschau“ ausgerückte Feuerwehr Emstek entdeckte am Einsatzort bei einem Substratwerk an der Straße „Garther Heide“, dass das Stroh auf einem Auflieger in Brand geraten war, vermutlich durch Selbstenzündung. Nach Anforderung weiterer Einsatzkräften wurde der Auflieger entladen und das Stroh bis 7.30 Uhr gelöscht.

