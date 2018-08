Hängebrücke ist wie Wackelpudding

Kinder und Senioren nehmen den neuen Mehrgenerationenpark unter die Lupe und fällen ein positives Urteil

Haben den Dreh raus: Die Mädchen und Jungen aus dem Maria-Goretti-Kindergarten haben sofort das Karussell in Beschlag genommen. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Viele schlaue Köpfe haben sich mit der Planung des Mehrgenerationenparks beschäftigt. Fachplaner ebenso wie die Verwaltungsmitarbeiter aus dem Bauamt des Rathauses, Ratsvertreter und ein mehrköpfiger Arbeitskreis. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und wird am Samstag, 25. August, offiziell eingeweiht. Die Münsterländische Tageszeitung ist am Dienstag mit einer ganzen Gruppe an Fachleuten über den Spielplatz gegangen und hat alles genau inspiziert. Die Expertenrunde bestand aus Jungen und Mädchen des Maria-Goretti-Kindergartens sowie einer Gruppe von Senioren, die im Haus Margaretha wohnen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.





