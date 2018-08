Christopher Honkomp hat WM im Visier

In Korea vertritt der Sportschütze aus Emstek im September als einziger seiner Klasse Deutschland

Hoch konzentriert: Christopher Honkomp trainiert zwei- bis dreimal in der Woche. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Der Geruch von verbranntem Pulver liegt in der Luft und unzählige Scherben zersprungener Wurfscheiben sind über die weitläufige Anlage des Wurftaubenclubs Wilhelmshaven verteilt. Einer, der dafür sorgt, dass die neonroten Splitter nicht weniger werden, ist Christopher Honkomp. Der Schütze hat erst im vergangenen Jahr die Deutsche Meisterschaft bei den Junioren gewonnen und steht nun vor seiner bislang größten Aufgabe. In seiner Altersklasse vertritt der Emsteker als Einziger Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Korea.