Nach 7000 Kilometern in Kasachstan

Tour ist aber noch nicht zu Ende

Romantische Sonnenuntergänge auf der Piste: Die Emsteker lassen sich trotz der langen Tagesetappen immer Zeit, Land und Leute kennenzulernen. Foto: © Spontan nach Kasachstan

Von Thomas Vorwerk



Emstek/Kasachstan. Das Ziel ist eigentlich erreicht, doch das Ende der Reise ist noch nicht in Sicht. Kasachischen Boden haben Tim Jost und Niklas Berndmeyer in dieser Woche erstmals betreten, nachdem sie 7000 Kilometer von Emstek aus hinter sich gebracht haben in den vergangenen vier Monaten. „Spontan nach Kasachstan“ haben sie ihren Trip überschrieben (die MT berichtete) und erfüllt, aber es soll noch ein bisschen weiter gehen. Bei Batumi/Georgien hat die Gruppe die Türkei verlassen und ist in eine andere Welt eingetaucht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.