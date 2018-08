„Lebendiges Vereinsleben sichtbar machen“

Zum Bürgerfest in Emstek werden am 25. und 26. August zahlreiche Besucher im alten Krankenhauspark erwartet

Hat einen Plan: Hubertus Aumann hofft zusammen mit dem Vorbereitungsteam und den Vorstandsmitgliedern der Bürgerstiftung auf viele Gäste beim ersten Bürgerfest. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Zum Bürgerfest in Emstek werden am 25. und 26. August zahlreiche Besucher im alten Krankenhauspark erwartet. Am Samstag gibt es eine große Fete mit zwei Bands. Am Sonntag sollen sich alle Altersgruppen angesprochen fühlen, sagt Hubertus Aumann, Vorsitzender der Bürgerstiftung der Gemeinde Emstek im Interview.



Herr Aumann, warum gibt es überhaupt ein Bürgerfest?



Das Motto von Bürgerstiftungen ist „Gemeinsam Gutes anstiften“. Wir in der Bürgerstiftung Gemeinde Emstek haben daraus für uns die Maxime entwickelt, die Lebensqualität in unserer Gemeinde erhalten und verbessern zu wollen. Wir sehen dabei eine hervorragende Vereinslandschaft und Menschen auf vielen Ebenen, die sich engagieren und sich für das Gemeinwohl einbringen. Wir wollen mit dem Bürgerfest dieses Engagement, diese lebendige Vereinslandschaft in allen Ortsteilen der Gemeinde sichtbar machen.



