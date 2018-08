Trennungsschmerz ist schnell verflogen

Nele Aumann ist seit sechs Monaten in den Vereinigten Staaten als Au pair

Kommt rum: Washington D.C. war eines von zahlreichen Ausflugszielen für Nele Aumann. Sie möchte in den 13 Monaten ihres Aufenthalts so viel wie möglich von den Vereinigten Staaten kennenlernen. Foto: © Nele Aumann

Von Thomas Vorwerk



Schneiderkrug/Hopewell. Bald ist Halbzeit für Nele Aumann. Die Schneiderkrugerin ist im Februar für ein Jahr in die Vereinigten Staaten geflogen, um dort als Au pair neue Erfahrungen zu sammeln. Für die Münsterländische Tageszeitung, in der sie zuvor ein Praktikum gemacht hat, fasst sie ihre Eindrücke zusammen. Anstrengend und aufregend sei der Prozess des Abschied nehmens gewesen.