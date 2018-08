Profis löschen Brand und retten Personen

Gefährliche Fehler: Was passiert, wenn man brennendes Fett mit Wasser löscht, demonstrierten die Emsteker Feuerwehrleute auf ihrem „Tag der offenen Tür“. Und sie zeigten, wie man einen solchen Brand richtig löscht. Foto: Sigrid Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Emstek. Sehr zufrieden mit dem Verlauf und der Resonanz war die Freiwillige Feuerwehr Emstek bei ihrem „Tag der offenen Tür". Einblick in die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr bekamen die Besucher durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Den Auftakt machte eine „Florians-Messe", die von Pastor Alex Mathew zelebriert wurde. Beim anschließenden Frühschoppen sorgte das Blasorchester Cäcilia Emstek für Stimmung.