Nachfrage nach Krippenplätzen ist konstant hoch

Gemeinde Emstek: Drei neue Gruppen

Haben es sich in der Übergangskrippe im Schwesternwohnheim gemütlich gemacht: Heinz Prenger (von links), Reiner kl. Holthaus, Franz-Josef Rump, Bernard Richter, Astrid Raffel und Michael Fischer. Foto: Sandra Hoff

Von Sandra Hoff



Emstek. Nach nur eineinhalb Monaten Vorbereitungszeit konnte zu Beginn der Woche die neue Übergangskrippe im ehemaligen Schwesternwohnheim in Emstek eröffnet werden. Die Übergangskrippe war notwendig geworden, da die Anmeldewochen im März und April in den einzelnen Kindergärten ergeben hatten, dass immer mehr Eltern in Emstek einen Betreuungsplatz schon für die ganz Kleinen benötigen. Die Gemeinde musste schnell reagieren.