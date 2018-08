Vorfreude auf eine lebendige Gemeinde

Neue Aufgabe in einer neuen Gemeinde: Pfarrer Ludger Jonas ist in einem kleinen Ort zwischen Münster und Dortmund aufgewachsen. Auf viele neue Begegnungen freut er sich nun im Bereich der Pfarrgemeinde Emstek. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Noch ist Ludger Jonas weitestgehend inkognito in Emstek unterwegs und ein wenig genießt er offensichtlich die Tage, an denen man ihn noch nicht als den neuen Pfarrer von St. Margaretha erkennt. Das wird sich spätestens am 19. August ändern, denn dann findet seine offizielle Einführung statt. Bis dahin genießt er noch seine freie Zeit, besucht Freunde und richtet sich in seinem neuen Zuhause ein. „Es ist ein sehr schönes und buntes Pfarrhaus", freut sich der 61-Jährige, der die Handschrift oder besser gesagt den Pinselstrich seines Vorgängers Michael Heyer sehr zu schätzen weiß.