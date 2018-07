Feuerwehr muss wieder zum GPZ ausrücken

Emstek (mab). Die Polizei sieht bereits einen Zusammenhang bei einer Serie von kleineren Bränden in Emstek - dieser dürfte vermutlich zu den Ermittlungsakten hinzu kommen: In der Nacht zu Samstag musste die Freiwillige Feuerwehr Emstek erneut ausrücken. Und wieder ist das Gemeindepsychiatrische Zentrum (GPZ) das Ziel gewesen. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 1.50 Uhr mehrere Quadratmeter Bodendecker in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand.



Erst am Montagabend brannte es im Eingangsbereich des GPZ. Ein Stapel mit Zeitungen stand in Flammen. Verletzt wurde zum Glück niemand, weil die Alarmanlage ausgelöst und das Feuer deshalb rechtzeitig entdeckt wurde



Die Polizei geht davon aus, dass dieses Feuer mit Vorsatz gelegt wurde. Gleiches gilt für eine Brandserie am Dienstagabend. Alle Brände wurden rund um das Siedlungsgebiet an der Straße Zum Wehmers Weg gelegt. Auch hier brannte unter anderem ein Zeitungsstapel. Weitere kleinere Brände folgten im Stundentakt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04471/18600 entgegen.