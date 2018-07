Verwarnung wegen fahrlässiger Tötung

Symbolfoto: dpa

Oldenburg/Emstek (ma). Weil er in Emstek mit einem Müllwagen einen 81-jährigen Rentner überfahren hat, hat das Oldenburger Landgericht am Freitag einen 49-jährigen Müllwerker aus Dötlingen wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Der Angeklagte wurde verwarnt. Damit schwächte die Kammer auf die Berufung des Angeklagten hin ein früheres Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes ab. Das hatte den 49-Jährigen in einem ersten Prozess noch zu einer Geldstrafe von 3200 Euro verurteilt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Emstek:

27.07.2018 | Nordufer ist für Badegäste tabu