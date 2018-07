Gedruckte Bücher mit allen Sinnen erleben

Alt und voll funktionsfähig: Die Maschinen und Pressen hat Theresia Wedemeyer nach und nach aus Auflösungen erstanden. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Das elektronische Buch spielt zweifellos gerade in der Urlaubszeit seinen großen Vorteil gegenüber der gedruckten Ausgabe aus. Es benötigt viel weniger Platz. Theresia Wedemeyer kommt ein solcher Reader aber nicht ins Haus. Sie liebt Bücher. Sie liebt deren Geruch und sie liebt es, die Seiten zu blättern und unmittelbar zu sehen, wie weit man in einem dicken Wälzer vorangekommen ist. Daher ist ihre Berufswahl auch nicht ganz überraschend gewesen: Buchbinderin.



„Ich glaube schon, dass der Beruf noch Zukunft hat“, sagt die Emstekerin, die nach ihrer Ausbildung in Marburg als Gesellin auf die Walz gegangen ist. Heute arbeitet sie in der eigenen Werkstatt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.