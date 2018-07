Nordufer ist für Badegäste tabu

Belehrung: Richard Cloppenburg, Leiter des Ordnungsamtes der Gemeinde Emstek, sprach gezielt die Personen an, die sich das Nordufer als Badestelle ausgesucht haben. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Halen. Es ist zu verlockend, die heißen Tage am Badesee in Halen zu verbringen. Dafür ist er auch gedacht, aber nicht an der kompletten Uferlinie. Im nördlichen Teil gilt ein Betretungs- und Aufenthaltsverbot. Das ist mit Schildern ausgewiesen, hindert aber einige Menschen nicht daran, sich dort niederzulassen. Um das Verbot durchzusetzen, steht seit dieser Woche ein Wachdienst an dem Feldweg und weist potenzielle Badegänger darauf hin, dass dies nicht erlaubt ist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.