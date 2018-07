Jan und Libett in Emstek

Kräftig georgelt: Emsteks Bürgermeister Michael Fischer (links) und Landrat Johann Wimberg (rechts) ließen den rollenden Leierkasten im Beisein der Kommission und der Stoppelmarkt-Originale Jan und Libett erklingen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Besuch aus Vechta gab es am Mittwoch in der Gemeinde Emstek. Die Originale Jan und Libett waren zusammen mit der Stoppelmarkt-Kommission zum Rathaus gezogen, um für den bekannten Jahrmarkt Werbung zu machen, der vom 16. bis zum 21. August gefeiert wird. Empfangen wurden sie aber nicht nur von den örtlichen Verwaltungsvertretern und den Ratspolitikern, auch Landrat Johann Wimberg war gekommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.