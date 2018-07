Brandserie beschäftigt Feuerwehr und Polizei

Foto: Vorwerk

Emstek (mab). ). Die Polizei geht davon aus, dass am Dienstagabend vorsätzlich gleich mehrere Brände in Emstek gelegt worden sind. Das Auffällige: Alle Brände wurden rund um das Siedlungsgebiet an der Straße Zum Wehmers Weg gelegt. Im ersten Fall wurde gegen 16.30 Uhr ein Zeitungsstapel entzündet, in einem zweiten Fall ein Haufen mit Rasenschnitt. Diese Brände konnten die Anwohner noch rechtzeitig löschen. Beim dritten Brand musste allerdings die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften ausrücken: Gegen 21.30 Uhr brannten mehrere Baumstammreste.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen zwischen 16.30 und 21.30 Uhr in dem Bereich beobachtet haben könnten. Laut Polizeisprecherin Maren Otten besteht zwischen dieser kleinen Brandserie auch möglicherweise ein Zusammenhang mit einem Brand am Montagabend. Wie bereits berichtet, brannte gegen 22.45 Uhr ein Zeitungsstapel im Eingangsbereich des Gemeindepsychiatrischen Zentrums (GPZ). Verletzt wurde zum Glück niemand, weil die Alarmanlage ausgelöst und das Feuer deshalb rechtzeitig entdeckt wurde.







