Motorradstaffel kommt durch jeden Stau

: Die 1200er BMW sind Leasingrückläufer von Polizei und Feldjäger. Die 700er (rechts) ist neu angeschafft worden und kommt auch im Gelände zurecht, wie Ulrich Lobenberg betont. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek/Cappeln. Die ganz großen Staus sind bislang ausgeblieben, doch wenn demnächst an der Nordsee der Bettenwechsel ansteht, dann rechnet Ulrich Lobenberg mit einem arbeitsintensiven Wochenende, denn er ist Johanniter und gleichzeitig Leiter der Motorradstaffel. Wenn nichts mehr geht auf A 1, A 29 und A 28, dann kommen er und seine acht Kollegen immer noch durch jeden Stau, denn mit ihren Motorrädern benötigen sie deutlich weniger Platz.



Wer den Rausch in der Blaulichtfahrt mit Höchstgeschwindigkeit sucht, der ist bei dieser Truppe falsch. „Den Heizer können wir nicht gebrauchen", versichert der pensionierte Bundespolizist, und Blaulicht wie Martinshorn sind nur im Ernstfall einzusetzen.