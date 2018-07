Waldbrandgefahr steigt weiter an

Symbolfoto: dpa

Das Forstamt Ahlhorn ist besorgt. Denn die Gefahr von Waldbränden ist mit der aktuellen Hitzewelle noch einmal gestiegen. Der Deutsche Wetterdienst hat die Warnstufe für den Landkreis Cloppenburg auf das zweithöchste Level angehoben. Das gilt auch für den Urwald Baumweg, für den das Forstamt Ahlhorn zuständig ist. „Örtliche Schauer oder gelegentliche Regenfälle reichen für eine Entspannung der Situation nicht mehr aus“, teilte das Forstamt am Dienstag mit.



Schon seit Anfang Mai gibt es in den meisten Regionen im Nordwesten kaum Niederschläge und anhaltenden Sonnenschein mit hohen Temperaturen. Die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim haben bereits vor Wochen Waldbrandverordnungen erlassen. Der Landkreis Cloppenburg hat davon bislang Abstand genommen und setzt - wie bereits berichtet – auf den gesunden Menschenverstand der Bürger. An eben diesen appelliert nun auch das Forstamt Ahlhorn: „Da es hier im Raum keine besondere Waldbrandüberwachung gibt, kommt den Waldbesuchern eine besonders hohe Eigenverantwortung zu“, heißt es in der Pressemitteilung. Und dennoch würde es Anrufe von besorgten Bürgern geben, die weiterhin Besucher im Wald mit glimmender Zigarette sehen.



Die Niedersächsischen Landesforsten weisen darauf hin, dass es in der aktuellen Situation mehr als fahrlässig ist, in den Wäldern zu rauchen oder anders mit offenem Feuer zu hantieren. Auch sollten Fahrzeuge nicht auf trockenem Gras abgestellt werden, da dieses schnell in Brand geraten kann. Auch die aus dem Auto geworfene Zigarettenkippe kann zu Böschungsbränden führen, die sich in den Wald ausbreiten können. Etwaige Brände sind unverzüglich über den Notruf 112 zu melden.

