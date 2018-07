Emstek: Feuer im Eingang des GPZ

Foto: Thomas Vorwerk

Emstek (erk). Ein Feuer im Eingangsbereich des Gemeindepsychiatrischen Zentrums (GPZ) in Emstek hat am Montag gegen 22.45 Uhr die Emsteker Feuerwehr auf den Plan gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache sind dort Zeitungen in Brand geraten und das Feuer hat die hausinterne Alarmanlage aktiviert. Die Bewohner hatten noch vor Eintreffen der Löchspezialisten die Flammen mit Wasser und einem Feuerlöscher erstickt. Die Feuerwehrleute lüfteten das Gebäude mit einem großen Ventilator und überzeugten sich davon, dass es keine weiteren Brandherde gab.