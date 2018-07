Symbolfoto: dpa

Emstek (her). Unverletzt geblieben ist der Pilot eines Ultraleichtflugzeuges bei einer Notlandung am Freitagabend in Emstek. Wie die Polizei mitteilt, platzte gegen 19.10 Uhr während des Fluges ein Hydraulikschlauch. Der 58-jährige Pilot aus Melle musste eine Notlandung einleiten und landete die Maschine sicher auf einem Feld in Hoheging, Am Baumweg. Ob an dem Flugzeug ein Schaden entstanden ist, könne derzeit nicht gesagt werden.