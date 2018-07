Wimpeldiebe landeten im Swimmingpool

Finanzspritze: Zur Freude der Messdiener und ihrer Betreuer überbrachten Vertreterinnen der Frauengemeinschaft und der Mutter-und-Kind-Gruppe Halen eine Spende für die Lagerkasse. Foto: Dobelmann

Halen/Halenhorst (do). Beinahe wäre das Halener Messdienerzeltlager ausgefallen, denn der eigentlich gebuchte Zeltplatz konnte kurzfristig nicht genutzt werden. Doch die Ministranten hatten Glück. In Halenhorst fanden sie beim Dorfhaus einen schönen Ersatzplatz, der in vergangenen Jahren bereits mehrfach von den Halener Messdienern genutzt wurde. Allerdings musste die Freizeit um einen Tag gekürzt werden. Mit dem Fahrrad waren 48 Messdiener und zwölf Betreuer angereist und auch die kleinsten Messdiener schafften die Tour problemlos. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.