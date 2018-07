Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der A1

Symbolfoto: Vorwerk

Emstek (mab). Ein missglückter Spurwechsel hat offenbar am Dienstagvormittag auf der A1 bei Emstek für einen Unfall gesorgt. Dabei wurden eine 30-Jährige und ein 14-Jähriger schwer verletzt. Ein 50-jähriger Autofahrer wurde außerdem leicht verletzt. Wie die Autobahnpolizei Ahlhorn mitteilte, passierte der Unfall gegen 9.20 Uhr im Bereich des Dreiecks Ahlhorner Heide : Die 30-jährige aus Osnabrück wechselte in Fahrtrichtung Bremen von der linken auf die mittlere Fahrspur. Dann soll sie allerdings abgebremst haben. Der dahinter fahrende 50-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Sein Ford, in dem der 14-Jährige als Beifahrer saß, fuhr auf den Wagen der 30-Jährigen auf.



Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 24.000 Euro. Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten mussten die linke und mittlere Fahrspur gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von fünf Kilometern Länge. Die Autobahnpolizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Diese sollen sich unter 04435/93160 melden.







