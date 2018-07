„Forrest Gump“ hat es nicht geschafft

Foto: Hoff

Drantum (sho). Das Alpaka-Baby „Forrest Gump“ ist am Montag gestorben. „Leider hat es unser Kleiner nicht geschafft“, schreiben Christina und Andreas Klövekorn vom Hof „Herzog-Alpakas“ in Drantum auf ihrer Facebook-Seite. Tagelang kämpfte das Ehepaar für das Fohlen, das 20 Tage zu früh auf die Welt gekommen war, zu viel Fruchtwasser in die Lunge bekommen und daher keinen Saugreflex hatte (MT berichtete). Das Tier litt zudem unter einer Fehlstellung der Beine, weswegen das Ehepaar kurzerhand noch Schienen gebastelt hatte, in der Hoffnung, dass das Fohlen damit trotzdem selbstständig aufstehen kann.