Vorm Rathaus steigen Ballons in die Höhe

99 Luftballons und noch viel mehr: Zahlreiche Kinder nahmen an dem Wettbewerb teil und hoffen nun auf einen weiten Flug ihrer Ballons. Foto: Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Emstek. Der Margarethenmarkt verbuchte an beiden Tagen einen guten Zuspruch. Das lag nicht nur am Gerstensaft, den Bürgermeister Fischer nach einigen kräftigen Hammerschlägen zur Verköstigung freigab. Bei strahlendem Sonnenschein genossen die Besucher die beiden Kirmestage in Emstek. Bürgermeister Michael Fischer dankte bei der Eröffnung am Samstagnachmittag vor allem „Marktmeister“ Christian Klaas sowie allen Unterstützern für die gelungene Organisation des diesjährigen Margarethenmarktes. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

