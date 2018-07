Frühchen: Alpaka-Baby kämpft ums Überleben

Hat nur eine zehnprozentige Überlebenschance: Andreas Klövekorn kümmert sich um das kleine Alpaka-Baby „Forrest Gump“. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Drantum. Nur wenige Tage ist das kleine Alpaka-Baby mit dem Namen „Forrest Gump" alt und schon muss es ums Überleben bangen. „Es hat nur eine zehnprozentige Überlebenschance", erklärt Andreas Klövekorn vom Hof „Herzog Alpakas". Weil es ein Frühchen ist, „zu viel Fruchtwasser in die Lunge bekommen hat und daher noch keinen Saugreflex hat", kümmern sich Andreas und Christina Klövekorn rund um die Uhr um das Jungtier.