Flucht vor Polizei: 14-Jähriger leidet unter Unfallfolgen

Archivfoto: Nonstopnews

Emstek (ma). 100 Stunden gemeinnützige Arbeit: So lautet das Urteil gegen einen 14-Jährigen aus Emstek, der vor einem Jahr mit dem Auto seiner Eltern vor der Polizei geflohen ist. Die Flucht endete mit einem Unfall. Er und seine beiden Freunde wurden lebensgefährlich verletzt - mit Folgen, die bis heute nachwirken. Darunter leidet der 14-Jährige schwer. Aus diesem Grund sah das Gericht auch von einer konkreten Strafe ab.



Das tragische Geschehen Anfang Juni vorigen Jahres werden drei 14-Jährige aus Emstek nie vergessen: Der Angeklagte hatte in der Vorfallsnacht das Auto seiner Eltern genommen, um mit seinen beiden gleichaltrigen Freunden eine Spritztour zu unternehmen. Siebzehn Streifenwagen waren eingesetzt, die meisten von ihnen schützten die jeweiligen Einmündungen zur B 69, um eine Gefährdung Dritter auszuschließen. Trotz allem kam es zum Unfall. Der wagen prallte frontal gegen einen Baum. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 13. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.