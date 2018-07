Autobahnunfall endet zum Glück glimpflich

Foto: Autobahnpolizei Ahlhorn

Emstek (mab). Glück im Unglück hat ein älteres Ehepaar aus Osnabrück gehabt: Bei einem Unfall auf der A1 sind die Eheleute im Alter von 74 und 75 Jahren nicht ernsthaft verletzt worden – es blieb bei oberflächlichen Schnittverletzungen.



Der Unfall hätte weitaus schlimmer ausgehen können: Gegen 17.30 Uhr gab es einen lauten Knall, als das Ehepaar gerade in Richtung Osnabrück im Bereich der Gemeinde Emstek unterwegs war. Offenbar hatte ein vorausfahrendes Auto einen Gegenstand von der Fahrbahn aufgewirbelt. Dieser flog mit voller Wucht gegen die Windschutzscheibe des Volvos. Der Ehemann erschrak so sehr, dass er die Kontrolle verlor. Der Volvo krachte in das Heck einen vorausfahrenden Lkw, geriet ins Schleudern und prallte in die Schutzplanken. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.