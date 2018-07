Boris Guentel kann Weltrekord nicht knacken

Letzte Tipps und Anweisungen von Motivationscoach: Daniel Picard (links) mit Boris Guentel kurz vor seinem Start zum Weltrekordversuch.

Emstek (ah). Der Cloppenburger Boris Guentel hat seinen Weltrekordversuch vorzeitig abbrechen müssen. Als der 55-Jährige Extremsportler am Freitagabend um 18 Uhr im ECO-Park mit seinem nur elf Kilogramm schweren Hand Bike an die gelbe Startlinie rollte, war er noch bis in die Haarspitzen motiviert. Es sollten 1010 Kilometer in 41 Stunden werden: Dort schon nach wenigen Stunden musste Boris Guentel seinen Weltrekordversuch mit dem Handbike im Eco-Park aufgeben. Das Wetter und der Körper spielten nicht mit.



Die befürchteten, kraftraubenden Windböen und auch die Kälte hatten Guentel in der Nacht arg zugesetzt. Bei nur acht Grad sorgte die feuchte und kalte Luft für Spastiken, die er zuerst im Basiscamp und später auf freier Strecke von seiner Physiotherapeutin behandeln lassen musste. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.